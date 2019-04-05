Hentbol: Kadınlar Süper Lig
- Lige 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek05 Nisan 2019 Cuma 09:29
İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
7 Nisan Pazar:
14.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Samsun Gençlik (Dikkaldırım)
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