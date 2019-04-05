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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

- Lige 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

05 Nisan 2019 Cuma 09:29
Hentbol: Kadınlar Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

7 Nisan Pazar:

14.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Samsun Gençlik (Dikkaldırım)

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:29
  1. 20. hafta
  2. HENTBOL
  3. Kadınlar Süper Lig

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