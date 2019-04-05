Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Lige 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: Yarın: 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik) 17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi) 7 Nisan Pazar: 14.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya) 16.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca) 16.00 Osmangazi Belediyespor-Samsun Gençlik (Dikkaldırım)

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