Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Osmangazi Belediyepor: 37 - Ardeşen Gençlik: 38



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Ardeşen Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u deplasmanda 38-37 mağlup etti. Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ardeşen Gençlik, 23-19 üstünlükle tamamladı.

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