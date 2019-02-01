Hentbol: Kadınlar Süper Lig
- Ligde 13. hafta müsabakaları oynanacak01 Şubat 2019 Cuma 09:44
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Hasandağı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Samsun Gençlik (Süleyman Evcilmen)
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk)
3 Şubat Pazar:
16.00 Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Dikkaldırım)
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