Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Ligde 13. hafta müsabakaları oynanacak



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle: Yarın: 13.00 Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Hasandağı) 15.00 Muratpaşa Belediyespor-Samsun Gençlik (Süleyman Evcilmen) 15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk) 3 Şubat Pazar: 16.00 Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Dikkaldırım)

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