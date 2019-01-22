Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Polatlı Belediyespor: 26 - Üsküdar Belediyespor: 39



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 39-26 mağlup etti. Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 20-8 önde tamamladı.



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