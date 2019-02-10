Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası - Yenimahalle Belediyespor: 22 - Rocasa Gran Canaria: 24- Türk ekibi kupaya veda etti



Salon: THF Hakemler: Christian Hannes, David Hannes (Almanya) Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Beleska 4, Nurceren Akgün Göktepe 3, Beyza İrem Türkoğlu 2, Ceylan Aydemir 2, Sinitsyna 6, Nalivko 3, Zorya, Fatma Atalar, Bilgenur Öztürk 2 Rocasa Gran Canaria: Navarro (Hernandez), Reyes 3, Lusson 4, Mbengue, Rodriguez 1, Schuster, Trojaola 2, Dos Santos 4, Gonzalez, Toscano, Falcon 9, Perez 1, Padron İlk yarı: 10-10 İki dakika cezası alanlar: Beyza İrem Türkoğlu (2), Nurceren Akgün Göktepe (Yenimahalle Belediyespor), Gonzalez (Rocasa Gran Canaria)

ANKARA (AA) - Hentbolda Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 24-22 mağlup oldu. İspanya'da oynanan ilk maçı da Türk ekibi 33-23 kaybetmişti. Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor, kupaya son 16 turunda veda etti.

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