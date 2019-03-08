Hentbol: Haftanın programı - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta müsabakaları oynanacak



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 18. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

10 Mart Pazar: 15.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen) 17.00 MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol (THF) 17.00 Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Zühtü Işıl) 17.00 Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Adıyaman Belediyesi) 17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın: 15.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk) 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik) 17.00 Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor (THF) 10 Mart Pazar: 14.00 Yalıkavakspor-Samsun Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya) 16.00 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Dikkaldırım)

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