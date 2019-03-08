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Hentbol: Haftanın programı

- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta müsabakaları oynanacak

08 Mart 2019 Cuma 09:48
Hentbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 18. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig


10 Mart Pazar:

15.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)

17.00 MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol (THF)

17.00 Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Zühtü Işıl)

17.00 Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)


- Kadınlar Süper Lig


Yarın:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor (THF)

10 Mart Pazar:

14.00 Yalıkavakspor-Samsun Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Dikkaldırım)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:48
  1. Erkekler Süper Lig
  2. HENTBOL
  3. Kadınlar Süper Lig

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