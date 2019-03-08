Hentbol: Haftanın programı
- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta müsabakaları oynanacak08 Mart 2019 Cuma 09:48
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 18. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
10 Mart Pazar:
15.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)
17.00 MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol (THF)
17.00 Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Zühtü Işıl)
17.00 Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor (THF)
10 Mart Pazar:
14.00 Yalıkavakspor-Samsun Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Dikkaldırım)
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