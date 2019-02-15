Hentbol: Haftanın programı - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın: 16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba) 17 Şubat Pazar: 13.00 1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Batman 19 Mayıs) 14.30 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk) 17.00 Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri) 17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

- Kadınlar Süper Lig Yarın: 13.00 Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Samsun Atatürk) 13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor (Hasandağı) 15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen) 17.00 Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Kastamonu Atatürk) 17 Şubat Pazar: 16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)

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