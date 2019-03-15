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Hentbol: Erkekler Süper Lig

- Lige 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

15 Mart 2019 Cuma 09:19
Hentbol: Erkekler Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)

17 Mart Pazar:

13.00 1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Batman 19 Mayıs)

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Celal Atik)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Karşıyaka Belediyespor (Porsuk)

18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:19
  1. Erkekler Süper Lig
  2. haftanın programı
  3. HENTBOL

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