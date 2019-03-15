Hentbol: Erkekler Süper Lig - Lige 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: Yarın: 16.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba) 17 Mart Pazar: 13.00 1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Batman 19 Mayıs) 14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Celal Atik) 17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Karşıyaka Belediyespor (Porsuk) 18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)

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