Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi
- Beşiktaş Mogaz: 27 - Chekhovskie Medvedi: 3001 Aralık 2018 Cumartesi 18:27
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Robert Schulze, Tobias Tönnies (Almanya)
Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 3, Pribak 3, Krsmancic 2, Buljubasic, Mehmet Demirezen 3, Baran Nalbantoğlu, Doğukan Keser, Tolga Özbahar 5, Lasica 6, Nuic, Tomic 1, Ramazan Döne 4
Chekhovskie Medvedi: Kornev 2, Kirill Kotov 3, Andreev 1, Kuretkov 2, Alexander Kotov 4, Ostashchenko 3, Strushinskiy, Karlov 1, Vasilev 2, Furtsev 2, Maslennikov 1, Kamenev, Kosorotov 9
İlk yarı: 17-17
İki dakika cezası alanlar: Buljubasic, Ramazan Döne (Beşiktaş Mogaz), Strushinskiy, Vasilev (Chekhovskie Medvedi)
KOCAELİ (AA) - Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. ve son hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi'ye 30-27 yenildi.
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