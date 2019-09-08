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Hentbol: EHF Kupası

- Dobrogea Sud Constanta: 29 - CIP Travel Antalyaspor: 16

08 Eylül 2019 Pazar 20:22
Hentbol: EHF Kupası


İSTANBUL (AA) - CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Dobrogea Sud Constanta'a 29-16 mağlup oldu ve elendi.

Köstence Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 16-9'luk üstünlüğü ile sona erdi.

Kupada 1. turun Antalya'da oynanan ilk maçı 24-24 sona ermişti. Antalya ekibi ikinci maçta aldığı 29-16'lık yenilgiyle kupadan elendi.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:22
  1. CIP Travel Antalyaspor
  2. EHF Kupası
  3. HENTBOL

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