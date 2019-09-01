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Hentbol: EHF Kupası

CIP Travel Antalyaspor: 24 - Dobrogea Sud Constanta: 24

01 Eylül 2019 Pazar 19:20
Hentbol: EHF Kupası

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosova)

CIP Travel Antalyaspor: Gigov, Ali Emre Babacan, Savaş Beyhan 7, Sukic 1, Emre Tosun 2, Grab 3, Enis Yatkın, İbrahim Bircan, Yağız Yurdakul, Hakan Türkmen, Georgievskiy 2, Salih Uludağ 3, Tyukin 4, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın 1

Dobrogea Sud Constanta: İancu, Malinovic 8, Nistor 2, Andrei 1, Chikovani 4, Ilie, Ignat 3, Vasile, Csog, Rocha, Ali Omar 3, Nikolic 1, Simovic 1, Susanu 1, Hendawy

İlk yarı: 13-11

İki dakika cezası alanlar: Sukic, Grab, Alper Aydın (CIP Travel Antalyaspor), Nistor, Chikovani (2) (Dobrogea Sud Constanta)


ANTALYA (AA) - CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud Constanta ile 24-24 berabere kaldı.

Müsabakanın ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, ev sahibi ekip devreye 13-11 skor üstünlüğüyle girdi.

İkinci devre üstünlüğünü koruyamayan CIP Travel Antalyaspor, maçtan 24-24 beraberlikle ayrıldı.

Rövanş karşılaşması 8 Eylül Pazar günü saat 18:00'de Köstence Spor Salonu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:20
  1. Antalya
  2. CIP Travel Antalyaspor
  3. Dobrogea Sud Constanta
  4. EHF Kupası
  5. HENTBOL

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