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Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

Rocasa Gran Canaria: 33 - Yenimahalle Belediyespor: 23

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:44
Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

ANKARA (AA) - Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi.

Antonio Moreno Spor Salonu'nda karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı.

Müsabakanın rövanşı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 23:44
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  2. HENTBOL
  3. Rocasa Gran Canaria
  4. son 16 turu
  5. Yenimahalle Belediyespor

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