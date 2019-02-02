Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası Rocasa Gran Canaria: 33 - Yenimahalle Belediyespor: 23

ANKARA (AA) - Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi. Antonio Moreno Spor Salonu'nda karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı. Müsabakanın rövanşı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak.



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