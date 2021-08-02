Henry Onyekuru hangi takıma transfer oldu? Henry Onyekuru kimdir? Henry Onyekuru nereli?

Galatasaray’da kiralık olarak oynayan ve sözleşmesi bittikten sonra Manaco’ya dönen Henry Onyekuru, Olympiakos takımıyla el sıkıştı. Yunan takımı Olympiakos tarafından yapılan açıklamada 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Henry Onyekuru hangi takımlarda oynadı?

Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 tarihinde Onitsha’da doğdu. Kanat mevkisinde oynayan Nijeryalı millî Futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Academy ile başladı ve 2015 yılında ortak kulüp KAS Eupen'e katıldı. Eupen formasıyla ilk maçına, 5 Eylül 2015 tarihinde Belçika İkinci Ligi'nde KFC Dessel Sport'a karşı 2–2 berabere kalınan maçta çıktı. Takımın ilk sezonunda Belçika Birinci Ligi A'ya yükselmesine yardımcı oldu ve profesyonel ilk maçına 30 Temmuz 2016 tarihinde SV Zulte Waregem'e karşı çıktı, 3-0 mağlup oldu. Belçika Birinci Ligi'nde başarılı bir sezonun ardından, Avrupa'daki çeşitli büyük takımların dikkatini çekerek ligin en skorer oyuncularından biri oldu. 2016-17 sezonunu 22 golle ortak gol kralı olarak bitirdi, ancak kupa deplasmanda daha fazla gol attığı için Łukasz Teodorczyk'e verildi.

Everton

30 Haziran 2017 tarihinde 7 milyon sterline Everton'a katıldı ve hemen Anderlecht'e kiralık olarak gönderildi.

Anderlecht (kiralık)

Anderlecht'te 2017-18 sezonunda 9 numaralı formayı giydi. Anderlecht için 28 maçta 10 gol attı.

Galatasaray

12 Temmuz 2018 tarihinde bir sezonluk kiralık olarak Galatasaray'a katıldı.Everton'a ödenen kiralama ücreti 700.000 £ olarak bildirildi. Galatasaray, 15 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Kupası finalinde Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup edip kupayı alınca kariyerinin ilk kupasını kazandı. Galatasaray bir sezonda 44 maçta 16 gol atarak takımın en skorer ismi oldu.

Monaco

Birleşik Krallık'ta çalışma izni alamadı ve 12 Ağustos 2019 tarihinde AS Monaco'ya transfer oldu.

5 Ocak 2020 tarihinde eski kulübü Galatasaray için satın alma opsiyonu olmayan altı aylık kiralık bir sözleşme imzaladı. Kiralık sözleşmesinin Haziran ayında sona ermesinden sonra AS Monaco'ya geri çağrıldı. Toplam on iki kez forma giyip bir gol attı.

25 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha Galatasaray'a altı aylık kiralık olarak satın alma opsiyonu ile imza attı. 29 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçın ikinci yarısının başında oyuna girerek takımının iki golünü attı.