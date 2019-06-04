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Heniyye'nin bayram mesajında Kudüs vurgusu

04 Haziran 2019 Salı 22:54
Heniyye'nin bayram mesajında Kudüs vurgusu

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısında bulundu.

Başta Filistin olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Heniyye, mesajında şunları kaydetti:

"Halkımızı tüm gücü ve kurumlarıyla 'Yüzyılın Anlaşması' adı verilen komplo ve siyonist planlara karşı Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve İslamiyet ile Hristiyanlığın kutsallarını korumaya çağırıyorum."

İsrailli aşırı sağcı eski Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de aralarında bulunduğu yüzlerce fanatik Yahudi, pazar günü Kudüs'ün işgalinin 52'nci yılı münasebetiyle polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Yahudilere "tekbir" getirerek tepki gösteren cemaate, İsrail polisi ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, olayda çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Ramazan Bayramı Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir'de bugün kutlanırken, Filistin'in yanı sıra Mısır, Ürdün, Suriye, Libya, Tunus, Sudan ve Umman'da ise yarın kutlanacak.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:54
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