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Heniyye, Netanyahu'ya sert çıktı: Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı skandal sözler sarfeden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktı.

25 Aralık 2018 Salı 17:06
Heniyye, Netanyahu'ya sert çıktı: Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok" dedi.

İsmail Heniyye, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

"Çocuk katili Netanyahu"

Heniyye, Netanyahu'nun, Filistin halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.

Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:06
  1. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
  2. İsmail Heniyye
  3. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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