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Gündem Heniyye'den eisr takası açıklaması!
Gündem

Heniyye'den eisr takası açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 22:04:00 -
Heniyye'den eisr takası açıklaması!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, olası bir esir takası anlaşması için şartını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 88’inci günde devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamalarda bulundu.

Heniyye, İsrail’in yenilginin eşiğinde olduğunu Hamas’ın zaferinin yakın olduğunu belirterek, Hamas ve diğer grupların liderlerinin ve üyelerinin bu nedenle moralinin yüksek olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlere değinen Heniyye, "Esirler ancak şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacak” restini çekti.

İsmail Heniyye sözlerini şöyle noktaladı: "Düşman, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında her şeyi en üst düzeyde barbarlık ve vahşetle ihlal etmiştir” 
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