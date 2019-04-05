Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı ile "Filistin meselesini" görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile Filistin meselesini görüştü. Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas lideri, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Filistin meselesi ve karşılaştığı zorluklar ele alındı. Heniyye, geçen pazar günü Tunus'un ev sahipliğinde gerçekleşen 30. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında "Filistin meselesine odaklanılması gerektiğini" söyleyen Sibsi'ye bu sözleri için teşekkür etti. Hamas lideri ayrıca Arap Birliği dönem başkanlığı süresince Tunus'un önemli roller oynayacağına inandığını söyledi. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi de ülkesinin Filistin meselesine verdiği desteği yineledi. Sibsi, Filistin halkının özgürlük mücadelesinden de övgüyle söz etti.

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