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Heniyye Mısırlı heyetle Filistin meselesini görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Teşkilatı'ndan bir heyet ile Gazze halkının ablukayı kırma yollarını, ateşkes konusunu ve İsrail'in Mescid-i Aksa ile Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini görüştü

08 Mart 2019 Cuma 20:57
Heniyye Mısırlı heyetle Filistin meselesini görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Teşkilatı'ndan bir heyet ile Filistin meselesini görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Gazze'ye gelen Eymen Bedi liderliğindeki Mısır heyeti ile Gazze'deki İsrail ablukasının kırılması konusunu ve son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, tarafların Gazze halkının ablukayı kırma yollarını, ateşkes konusunu ve İsrail'in Mescid-i Aksa ile Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin ele alındığı aktarıldı.

Heyetin, dünden beri Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar ve Filistin direniş gruplarının liderlerinden oluşan heyetlerle görüştüğü kaydedilen açıklamada, heyetin ayrıca dün Refah Sınır Kapısı ile Kerm Ebu Salim sınırında da incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, heyet ve Hamas tarafının dün Refah Sınır Kapısındaki giriş çıkış konularını ele aldığı, önümüzde hafta ise ablukanın kırılması konusunda taraflar arasında diplomatik yoğunluğun olacağı ifade edildi.

Mısır heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:57
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. İsmail Heniyye
  4. Mısır

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