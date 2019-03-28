Hendek’te trafik kazası: 4 yaralı Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek Osmangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi caddesinde K.P yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarpması sonrasında hastane yolu üzerindeki park halindeki araca çarptı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekipleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Hendek Grup amirliğine haber verildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla trafik kazasında yaralanan K.P., E.G, S.Ç ve S.Ç Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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