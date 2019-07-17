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Hendek’te açık teklif usulü ihale

Hendek Belediyesi’ne ait Puna Ortaköy Mahallesi’nde bulunan taşınmaz açık teklif usulü ihale ile satılacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
Hendek’te açık teklif usulü ihale

Hendek Belediyesi’ne ait Puna Ortaköy Mahallesi’nde bulunan taşınmaz açık teklif usulü ihale ile satılacak.


Açık teklif usulü ihale Hendek Belediyesi Toplantı Salonu’nda 29 Temmuz Pazartesi Günü saat 14.00’de gerçekleşecek. Belediyeden yapılan açıklamada ise,”İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerin Hendek Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 29 Temmuz Pazartesi Günü saat 12.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
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