Hendek’te 180 çocuğa sünnet kıyafeti

Hendek Belediyesi tarafından, 19. Selman Dede Geleneksel Sünnet Şöleni için müracaat eden 180 çocuğa sünnet kıyafetleri dağıtıldı.

Hendek Belediyesi’nce gerçekleştirilecek olan Sünnet Şöleni’nde 180 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. 30 Haziran Pazar Günü Selman Dede Mesire Alanı’nda düzenlenecek şölen için sünnet çocuklarına kıyafetleri dağıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır tarafından dağıtımı yapılan kıyafetlerini alan minikler ve ailelerinin heyecanı görülmeye değerdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde sünnet çocuklarına pantolon, yelek, gömlek, çorap, pelerin, şapka, asa, maşallah ve papyondan oluşan sünnet takımlarının teslimi yapılmaya başlandı. Sünnet çocukları 30 Haziran Pazar Günü şölende şehir turu ve Selman Dede Mesire Alanında çeşitli etkinlikler ile farklı bir gün yaşayacaklar.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Sünnet Şöleni etkinliğimize bu yıl 180 çocuğumuz müracaat etti. Sünnet şöleni etkinliğimizle erkekliğe ilk adımı atacak olan yavrularımızın sevincine ortak olmak bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her birinin mutlu günlerini görmeyi nasip etsin” dedi.

30 Haziran Pazar günü yapılacak 1 9.Selman Dede Yağlı Güreş ve Sünnet Etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için Büyük Cami önünden saat 09.00’dan itibaren otobüsler kaldırılacak.Saat 09.30’da Hendek Büyük Camii önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlikler, yağlı güreşler ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam edecek. Kurulacak olan oyun alanında ise çocuklar gün boyu doyasıya eğlenecek.