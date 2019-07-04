Hendek’e ‘Çocuk dostu sokak’ projesi başlıyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, okul öncesi eğitiminin kalitesini arttırmaya yönelik, ‘Çocuk Dostu eğitici’ sokak projesinin uygulanacağı Dereboğazı Mahallesinde akademisyenlerle birlikte inceleme yaptı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen ‘Çocuk Dostu Eğitici Sokak’projesinin ikinci toplantısı Hendek’te yapıldı. Erasmus+ KA203 Stratejik ortaklıklar kapsamında SAÜ Eğitim Fakültesi’nin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan, ‘Erken Çocukluk Eğitiminde Dış Mekan Etkinlikleri’ projesinde, okul öncesi eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik eğitici oyun alanlarının oluşturulması ve çocukların sosyal gelişimini arttıracak uygulamalar yer alıyor. Proje ortaklarından olan Hendek Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Stitching Drio, Evora Üniversitesi, Vytautas Magnus Üniversitesi ve Hendek Yenimahalle Anaokulu çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Hendek’te yapılacak çocuk dostu sokak projesi ile 0-12 yaş arası 10 bin 669 çocuğa ev sahipliği yapılması hedefleniyor.

Dereboğazı mahallesinde

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle Anaokulu ile SAÜ Eğitim Fakültesi kadrosu, Hollanda, Portekiz ve Litvanya ekipleri ile toplantıda projenin amaçları, etkinlikleri ve Hendek’te yapılması planlanan çocuk dostu eğitici sokakla ilgili detayları görüşülerek, yerinde incelemeler yaptı. Proje ekibinde yer alan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan da sokağın uzun vadede bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.Hendek Belediyesi tarafından belirlenen ‘Çocuk Dostu Sokak’ Projesinin gerçekleşeceği Dereboğazı Mahallesi 1026 sokakta inceleme yapan Başkan Turgut Babaoğlu, çocukların oyun ve sevgi ile beslendiğini belirterek, “Bilişim ve internet çağında çocuklarımızın sokakta oyunla, doğa ile iç içe büyümelerini arzu ediyoruz. Hendek Belediyesi’nin paydaşı olduğu bu proje toplumsal bir mesaj taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Akademisyenler

Babaoğlu sözlerinin devamında, “Türkiye’nin ve Hendek’in geleceği adına eğitim çok büyük önem taşımaktadır. Bugün kurumsal bir işbirliğinin örneği sergileniyor. Hendek bu projenin başlamasıyla birlikte her alanda yaygınlaşan diğer çalışmalarla Çocuk Dostu şehir olacaktır. Çocuklarımızın gerçek doğanın içinde, çevre ve insan dostu alanlarda yaşamasını istiyoruz” şeklinde konuştu. SAÜ kadrosuna, Hollanda, Portekiz ve Litvanya’dan gelen akademisyenlere teşekkür eden Başkan Babaoğlu, “Akademisyenlerimizin değerli çalışmaları ve fikirlerinin işbirliğimiz neticesinde hayat bulması; Belediye-Üniversite işbirliğinin en iyi örneklerinden birini sergilemektedir. Bu yüzden değerli hocalarımıza ve projeye emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederim. Hendek’imiz için hayırlı olsun” dedi.