Polise bomba atan gruptaki Semra Güzel meclise girdi

CHP oylarıyla barajı aşmış HDP'den milletvekili seçilen Semra Güzel, kabarık siciliyle dikkat çekiyor. 'HDP Diyarbakır Milletvekili' sıfatıyla Meclis'e giren Güzel, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebinde bulundu. HDP'nin sözde barış ve demokrasi mücadelesi vereceğini öne süren Güzel, bunun PKK elebaşı Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ile mümkün olduğunu savundu. Milletvekili olur olmaz ilk iş olarak terör elebaşının serbest bırakılmasını gündeme getiren ve bu talebi TBMM'ye taşıyacağını söyleyen Doktor Semra Güzel, PKK bağlantısından dolayı KHK kapsamında kamu görevinden ihraç edilmişti.

OKULDA HASTANEDE MİLİTAN

Semra Güzel'in dosyasındaki detaylar bununla sınırlı değil. Gecikmeli mezun olduğu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken, 'okulda yürüttüğü yasadışı faaliyetler nedeniyle' uzaklaştırma cezası alan Güzel, mezun olmasının ardından görev yaptığı hastanelerde doktorluk dışında başka işlerle de meşgul oldu. Mardin Çocuk Hastanesi, Nusaybin Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı dönemde Doktor Güzel, PKK'nın hendek terörünü savunuyor ve TSK operasyonlarıyla öldürülen teröristleri koruma altına alıyordu. O dönem terör örgütünü meşrulaştırma ve yurtdışında kamuoyu oluşturma amacıyla PKK'ya destek için imza toplayan doktorların başını da yine Güzel çekiyordu. Bir dönem Diyarbakır Tabip Odası'nda da eşbaşkanlık yapan Güzel, PKK bağlantılarından ötürü KHK kapsamında görevinden ihraç edildi.

POLİSİ YARALAYAN GRUPTA

HDP'li Semra Güzel, operasyonlar sırasında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden PKK'lı gruplarla birlikte sokak terörü estiren ekibin de içerisindeydi. Sur'da yaşanan olaylarda, kendilerine 'Bodrum Barış Grubu' adını veren PKK destekçileri, güvenlik güçlerinin üzerine patlayıcı fırlatmış ve saldırıda 4 polis yaralanmıştı. Müdahale sonrasında aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmış, eylemcilerden Metin Şahin'in sol elinde patlayıcı izi tespit edilmişti. Olayların ardından başlayan soruşturmada aralarında Semra Güzel'in de olduğu 24 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kanunsuz gösterilere katılarak ihtara rağmen dağılmama' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 7.5 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. Güzel'in PKK destekçiliğine milletvekili sıfatıyla ne şekilde devam edeceği merak konusu.

Kaynak: Yeni Şafak