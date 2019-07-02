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Hendek meclisi toplanıyor

Hendek Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 3 Temmuz Salı günü saat 15.

02 Temmuz 2019 Salı 13:38
Hendek meclisi toplanıyor

Hendek Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 3 Temmuz Salı günü saat 15.00’da yapılacak. Toplantı belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.


Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başkanlık edecek. Saat 15.00’da başlayacak olan ve 9 gündem maddesinin görüşüleceği mecliste komisyonlar gelecek olan raporlar okunarak meclisin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı facebook.com/HendekBelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak. Meclis toplantılarının önümüzdeki aydan itibaren hendek.bel.tr üzerinden de canlı yayına açılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:38
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