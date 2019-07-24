Hendek Belediyesinden afetzedeler için yardım kampanyası

Hendek Belediyesi, Düzce’de meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlara gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı.

Düzce’de meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği sel felaketinde zarar gören vatandaşlar için Hendek Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bölgeye su gönderen Hendek Belediyesi bu kez de giysi, gıda, bebek bezi ve maması, battaniye ve temizlik malzemesi için seferberlik başlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bu kapsamda Hendek Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Düzce’de yaşanan sel felaketi nedeniyle birçok vatandaşımız mağdur duruma düştü. Mağduriyetlerinin ve yaraların hızlı bir şekilde sarılması amacıyla Hendek Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Yapacağınız her türlü giysi, gıda, bebek bezi ve maması, battaniye ve temizlik malzemesi yardımlarınız bir aileye hayat verecektir. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız afetzedelere göndermek istedikleri giysi, gıda, bebek bezi ve maması, battaniye ve temizlik malzemelerini saat 10.00 ile 19.30 arasında Hendek Belediyesi önünde kurulan yardım çadırına teslim edebilir.Yardımlarınız için belediyemizin Beyaz Masa Biriminden ve 444 54 03 No’lu telefondan bilgi alabilirsiniz. Tüm hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” denildi.