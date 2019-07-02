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Hendek Belediyesi’nden 5 yılı kapsayan Stratejik Plan için anket

Hendek Belediye gelecek 5 yılını kapsayacak hizmetlerini, çalışmalarını ve faaliyetlerini belirlemek için 2020-2024 Stratejik Plan hazırlama süreci kapsamında anket çalışması başlattı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:43
Hendek Belediyesi’nden 5 yılı kapsayan Stratejik Plan için anket

Hendek Belediye gelecek 5 yılını kapsayacak hizmetlerini, çalışmalarını ve faaliyetlerini belirlemek için 2020-2024 Stratejik Plan hazırlama süreci kapsamında anket çalışması başlattı.


2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlama çalışmalarını sürdüren Hendek Belediyesi, Hendeklilerin görüş ve önerilerini almak, stratejik planı Hendeklilerin taleplerine göre şekillendirmek için anket.hendek.bel.tr üzerinden anket çalışması başlattı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçenin gelecek 5 yılına ışık tutması planlanan bir anket çalışması başlattıklarını ifade ederek, “Hendek sizinle güzel” dedi ve vatandaşları oy kullanmaya davet etti.


http://anket.hendek.bel.tr/ adresinden 17 sorudan oluşan anketi yanıtlayarak stratejik planın şekillenmesine katkıda bulunacak. Vatandaşların katılım sağlayarak cevaplamasını istenen ankette, ‘Sizce Hendek gelecekte nasıl bir ilçe olmalıdır?, En önemli 3 hizmet nedir?, Önümüzdeki 5 yıl hangi hizmetlere ağırlık verilmelidir? Mahallenizin en önemli 3 sorunu nedir?, Hendek Belediyesinin hizmetlerinden memnun musunuz?’ gibi sorular yöneltiliyor.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Hendek halkının kendisine sunulacak hizmetleri, çalışmaları ve faaliyetleri belirlemek hakkı vardır.Bu kapsamda vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli ve önemli. Önümüzdeki 5 yılımıza ışık tutacak bu anket çalışmasının sonuçları bize yön verecek. Vatandaşlarımızın anketimize katılım sağlaması katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği bizim için çok değerli" dedi.


Anket çalışmaları anket.hendek.bel.tr adresinin yanı sıra belediye ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtılacak olan anket formaları aracılığıyla da doldurulup, belediyeye teslim edilebilecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:43
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