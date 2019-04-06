Hemzemin geçitte tren ambulansa çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Polonya’nın Ponzan kentinde, hemzemin geçitte trenin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Polonya’nın Ponzan kentinde, hemzemin geçitte trenin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Polonya’nın Ponzan kentinin Puszczykowo kasabasında tekerlekleri raya sıkışan bir ambulansı bir tren ezip geçti. Yaşanan feci kaza sonucu ambulansta bulunan bir sağlık personeli ile bir doktor yaşamını yitirdi. Ambulansın şoförü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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