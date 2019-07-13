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Hemzemin geçitte çalışma yapan kamyonet yandı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte yol çizgisi çalışması yaparken alev alan boya yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:56
Hemzemin geçitte çalışma yapan kamyonet yandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte yol çizgisi çalışması yapan kamyonet yandı.

Afyonkarahisar-Sandıklı demir yolu Akharım beldesi girişindeki hemzemin geçitte yol çizgisi çalışması yapan özel bir firmaya ait kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede boya yüklü kamyoneti sardı.

Sürücünün ihbarı üzerine Akharım ve Sandıklı belediyelerine ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Kamyonetin kullanılamaz halde geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:56
  1. demiryolları
  2. kamyonet
  3. Yangın

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