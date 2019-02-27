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Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı

Bursa’da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan özel kalem müdürü, savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:55
Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı

Bursa’da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan özel kalem müdürü, savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.


Olay merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Emek Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin özel kalem müdürü F.Y. (53), sabah erken saatlerde aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 20 yaşındaki N.A’yı (20)odasına çağırdı. F.Y’nin odasına giden N.A., özel kalem müdürünün kendisini taciz ettiğini iddia ederek polise ihbarda bulundu. İfadesi alınan F.Y’nin daha önce de kendisini taciz ettiğini ve bu durumu hastane yönetimine bildirdiğini, aynı kişinin yeniden tacizine uğradığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Genç hemşirenin şikayeti üzerine F.Y. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y. savcılık ifadesinde genç kızı taciz etmek istemediğini, tek amacının tokalaşmak olduğunu iddia etti. F.Y. dün savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı. Ancak bugün savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:55
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