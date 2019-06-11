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Hemşirenin çarptığı kızın babası: “Tek beklediğimiz bir özürdü”

Adana’da otomobiliyle çarptığı Dilek Çetinkaya’ya (16) ilk müdahalesini yaparken kızın yakınları tarafından darp edildiğini iddia eden hemşire, şikayetçi oldu.

11 Haziran 2019 Salı 08:53
Hemşirenin çarptığı kızın babası: “Tek beklediğimiz bir özürdü”

Adana’da otomobiliyle çarptığı Dilek Çetinkaya’ya (16) ilk müdahalesini yaparken kızın yakınları tarafından darp edildiğini iddia eden hemşire, şikayetçi oldu. Kızın ailesi ise özür beklediklerini ancak üzerine bir de hakaret işittikleri için hemşire hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.


Kaza, 25 Mayıs Cumartesi günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Özlem Üçer (35) idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobilin dikiz aynası, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya adlı kız çocuğuna çarptı. Kazanın ardından sürücü, bacağından yaralanan Çetinkaya’ya ilk müdahalesini yapmak istedi.



İftira atıldığını iddia etti


Çetinkaya’yı yerden kaldırmak isteyen Üçer, Çetinkaya’nın iddiasına göre, “Numara yapıyorsun. Para alabilmek için arabanın önüne bilerek atladın” diyerek hırpaladı. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, Özlem Üçer ve yanında bulunan eşine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler beyzbol sopası ve yumruklarla Üçer’i darp etti. Bu anlar Üçer’in 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Çetinkaya ise olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada bacağının filmi çekilen Çetinkaya’nın sol ayak bileğinde iki adet kırık bulunduğu tespit edildi. Ayak bileğindeki şişliğin geçmesi için iki gün hastanede bekletilen Çetinkaya, 27 Mayıs Pazartesi günü ameliyata alındı. Çetinkaya’nın ayak bileğine platin takılarak, bacağı alçıya alındı.


Bunun üzerine darp raporu alan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan sürücü Uçar, 20-30 kilometre hızla gittiklerini, o sırada Çetinkaya’nın birden otomobilinin önüne fırladığını belirterek, “Aynaya vurunca hemen durdum ve eşimle birlikte hastaya müdahale etmeye indik. Hasta durmadan ‘Kimseye söylemeyin, babam bana kızar, ambulans istemiyorum’ gibi ifadelerde bulundu. Ben de ambulans çağırmak istedim ancak kendisi istemedi. Bunun üzerine sopalarla ben ve eşim darp edildik” dedi. Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Üçer, Çetinkaya’nın yakınları olduğunu iddia ettiği saldırganlardan şikayetçi oldu.


Geçtiğimiz hafta taburcu edilen ve eve gelen Dilek Çetinkaya, kendisine çarpan Üçer’in iddialarını yalanlayarak, "Otomobilin geldiğini görmedim bile. Çarptıktan sonra yanıma geldi, ’Senin bir şeyin yok’ diyerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Ayağımın üzerine basamadığım için tekrar yere düştüm. Bana hakaret etmeye başladı. Söylediği gibi dikiz aynasına çarpsam kolumdan bir darbe alırdım ancak ayağımdan darbe aldım. Bana o kadar hakaret ve iftirada bulununca çevredekiler de ona tepki gösterdi" diye konuştu.



"Yalnızca bir özür bekliyorduk"


Kızının kendi ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamamasından dolayı işine ara vererek evde kızıyla ilgilenen baba Hidayet Çetinkaya, kazayı normal karşıladıklarını ve Üçer’den yalnızca bir özür beklediklerini ifade ederek, "Özür dilemedikleri gibi gazetecilere ailem hakkında rencide edici ithamlarda bulundular. Bizim mafya, çete olduğumuzu iddia ederek, hırsız olduğumuzu ve para koparmak istediğimizi söylediler. Bizim niyetimiz para koparmak olsaydı, bu zamana kadar dava açardık" şeklinde konuştu.



"Bizi kaza değil, iftiralar yıktı"


Kızına çarpan Üçer’in sözlerini duyduktan sonra bir kez daha yıkıldıklarını dile getiren baba Hidayet Çetinkaya, "Benim kimsenin parasına ihtiyacım yok. Kendisine saldıranlar da akrabam değil. Eğer saldıranların benimle bir bağlantıları olduğunu ispatlarsa, onların elini öperim. Bizi kaza değil, ailem hakkındaki iftiraları yıktı. Biz de bundan sonra hukuki yoldan hakkımızı arayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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