Hemşirelik Fakültelerinin dekanları Atatürk Üniversitesi’nde bir araya geldi

Türkiye’deki hemşirelik eğitimindeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyinin (HEMDEK) 2.’si Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantının ilki, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi öncülüğünde devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşan toplam on altı üniversitenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenirken, 2. HEMDEK toplantısı Atatürk Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinde gerçekleşti.

“Simülasyon Laboratuvarının Kurulması Noktasında Çalışmalarımız Sürüyor”

Toplantının açılışını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı. Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyinin 2. Toplantısının üniversitemizde gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, tarihî varlığından bu yana Rönesans ve reform hareketleri, savaşlar, göçler ve endüstriyel devrim gibi sosyal meselelerden etkilenerek büyüyen ve gelişen hemşirelik mesleğinin, sağlığı geliştirmede ve sağlık hizmetlerini değiştirmede, tarihte olduğu gibi bugün de çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

“Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm” projesi kapsamında, Hemşirelik Fakültesinin öğretim üyelerinin, lokomotif görevi üstlendiklerine dikkat çeken ve bu çabadan dolayı kendilerine teşekkür eden Rektör Çomaklı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çalışmalarını yakından takip ettiğimiz ve gerekli tüm desteği verdiğimiz fakültemize, bir hemşirelik simülasyon laboratuvarının kurulması, hemşirelik eğitiminde kalite ve akreditasyonun sürdürülmesi ve yabancı dilde hemşirelik programının açılması yönündeki girişimlerimiz sürdürüyoruz. Atatürk Üniversitesinin genç, aynı zamanda en köklü eğitim kurumlarından biri olan Hemşirelik Fakültesinin, hemşirelik eğitimi ve uygulamasını geliştirecek bilgiyi üreten, lider hemşireler yetiştirmenin sorumluluğu ile sağlık alanında ve sağlık sistemlerinde fark yaratacağını, hastaların ve ailelerinin sağlık bağlamında iyileştirilmesine önemli katkılar sunacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin Hemşirelik Fakültelerinin dekanlarının katılımıyla gerçekleşen konsey toplantısının başarılı, etkili ve verimli bir toplantı olması temennisinde bulunan Rektör Çomaklı, sonuç raporunun ülkemiz hemşireliğinin güçlendirilmesine yönelik politika geliştirmede yol gösterici olacağına inandığını belirtti.

“Konsey Toplantıları Hemşirelik Eğitimini ve Niteliğini Arttıracak”

Ev sahibi olarak kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı; hemşirelik eğitiminde 40 yıllık bir geçmişi ve geleneği olan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin 1977-1978 eğitim öğretim yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulduğunu ancak 1982’de öğrenci aldığını aktardı. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile hemşirelik bölümünün kapatıldığını ve bugünkü Hemşirelik Fakültesinin kurulduğunu hatırlatan Kaşıkçı, 2016 yılında Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) tarafından akredite edildiğini vurguladı.

Toplantıdan çıkacak sonuçların hemşirelik eğitimini ve niteliğini arttıracak politikalar oluşturmasına katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. Kaşıkçı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Toplantının gerçekleştirilmesinde gerek şahsi gerekse kurum desteğini aldığım Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve ekipte yer alan herkese teşekkür ederim. Ayrıca toplantı öncesinde ve toplantı süresince katkılarını esirgemeyen HEMED Konsey Başkanı Prof. Dr. Sevim Buzlu başta olmak üzere bütün konsey üyelerine de teşekkür ederim.”

Toplantı; Hemşirelik Fakültelerinde verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla, yetkin akademik personelin yetiştirilmesi, çekirdek eğitim programının sürdürülmesi, ilgili fakültelerin her eğitim öğretim yılında yerinde değerlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin denetlenmesi gibi konularla gün boyu devam etti.