Selim Gürel

Rahmetli Barış Manço’nun sevdiğim şarkılarından biridir. “Hemşerim, memleket nire?” Sonrasında “Bu dünya bizim memleket” şeklinde devam ediyor. Bu sıralar bu furya aldı başını gidiyor.

Malum seçimler yaklaştı ve nedense, insanlar hep kendi memleketlerinden aday çıksın istiyor.

Tabii adaylar açıklandıkça her kesimden insanlardan farklı farklı yorumlar gelmeye başlıyor. Yoğun göç alan Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bu yorumlar sert tartışmalara dönüşebiliyor. Mesela deniliyor ki Ankara’yı Ankaralı yönetsin. İstanbul’u İstanbullu yönetsin, İzmir’i İzmirli. Ne demişti rahmetli Cemal Safi?

Hangimizin ecdadı, feda olmadı yurda,

Hangi bahçeden bir gül, solmadı bu uğurda..!

Demem odur ki bu memleket hepimizin. Ankara aynı zamanda Kayserilinin, Çorumlunun. İzmir aynı zamanda Bursalının, Erzurumlunun. İstanbul aynı zamanda Sivaslının, Kastamonulunun. Bursa Yozgatlının, Ağrılının. Nihayetinde hepimizin ecdadı İstanbul, Çanakkale, İzmir, Sakarya, Erzurum demeden bu ülke için canlarını feda etti. Onun için böyle bir ayrıcalığa hiç gerek yok. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Eğer bir aday öncelikle adalet, sonrasında tecrübe, feraset, bilgi, birikim, beceri, araştırmacı ve yeni projelere açık olmak, dürüstlük gibi vasıfları üzerinde taşıyor ise bulunduğu ili ya da ilçeyi belediye başkanı olarak yönetmeyi hak ediyor demektir. Dışardan o makamlarda olmak çok güzel gibi görülür. İmrenilir, fakat esasında o makamlardan, çevresindeki kalabalığa rağmen nice yalnız insanlar gelip geçmiştir. Hele bir de bu işin mahşer kısmı var ki ateşten gömlek. Herkesin köşe kapmaya çalıştığı şu devirde, sahabe vali olmamak için araya adam koyarken bugün durum tam tersi. İstisnalar var tabii ki. Çoğunluk aday olabilmek için araya adam koyarken istisna da olsa aday olmamak isteyen ama memleket uğruna bu yükü omuzlarında taşımak zorunda olan güzel insanlar da var. Allah onlara yardım etsin, sayılarını artırsın, imanlarını artırsın. Allah bizleri de vermiş olduğu iman, akıl, rızık, servet, irade ile doğru ameller işleyen kullarından eylesin.