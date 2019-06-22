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Hemşehrileri Yıldırım'a destek için yola çıktı

İstanbul'da yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Erzincanlı AK Partililer ve vatandaşlar, hemşehrileri Binali Yıldırım'a destek olmak için yola çıktı

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
Hemşehrileri Yıldırım'a destek için yola çıktı

ERZİNCAN (AA) - İstanbul'da yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Erzincan'daki AK Partililer ve vatandaşlar, hemşehrileri Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerinde Erzincanlı olan Binali Yıldırım'ı desteklemek amacıyla tatilini Erzincan'da geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmeni bu kente taşımak için yaklaşık 37 otobüs tahsis etti.

Erzincan'daki AK Partililer ve vatandaşlar tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a hareket etti.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek yeniden yapılmasına karar vermesinin ardından aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında genel merkez teşkilat başkanlığımızın ve il başkanımızın talimatları çerçevesinde, oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk." dedi.

İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden Şireci, şunları kaydetti:

"İstanbul'da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimiz, il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti Genel Merkez iletişim merkezine ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Erzincan ve ilçelerinden yaklaşık 37 otobüs ile seçmenlerimizi teşkilatımız aracılığı ile İstanbul'a oy kullanmaları için yolcu ettik. Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 500 kadar seçmen vatandaşımız da kendi imkanları ile İstanbul'a gitmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
  1. Binali Yıldırım
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