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Hemşehrileri Yaşar’ı bağrına bastı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sandıklı Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkınma Vakfının (SANVAK) üyeleriyle kahvaltı da bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:55
Hemşehrileri Yaşar’ı bağrına bastı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sandıklı Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkınma Vakfının (SANVAK) üyeleriyle kahvaltı da bir araya geldi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Azize Yaşar ile birlikte SANVAK üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Hemşehrilerinin yoğun katılım gösterdiği kahvaltıda konuşan Yaşar, “Ben bugünlere tırnaklarımla kazıyarak geldim. Bugüne kadar kimseye bir kötülüğüm dokunmadı. Yaptığım her işte halkın yararını gözettim. Şimdi alnım açık, başım dik bir kardeşiniz olarak karşınıza çıkıyorum” dedi.


Ankara’da Egeli olarak belediye başkanlığı yapan tek kişi olduğunu ifade eden Yaşar, “Biliyorsunuz Ankara’da çok fazla Egeli yok. Genelde iç Anadolu’dan gelen hemşehrilerimiz yaşıyor. Bu kardeşiniz Ankara’nın bir ilçesinde belediye başkanlığı yapan ilk Egeli kardeşiniz” diye konuştu.


İnsanların yöneticileri eleştirme hakları olduğunu ancak devletin varlığına kimsenin dil uzatmaması gerektiğini belirten Yaşar, “Beni beğenmeyebilirsiniz, beni eleştirebilirsiniz, başka bir yöneticiyi de eleştirebilirsiniz ama kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne dil uzatamaz. Devlet hepimiz için baki olandır. Maalesef günümüzde kimse bu duruma dikkat etmiyor. Televizyonlarda her şeyi bilen yorumcular insanların kafasını bulandırıyorlar. Gerçek gündemleri insanlara unutturmaya çalışıyorlar” dedi.



"Belediyeler hizmet yapma makamıdır"


Belediye başkanlarının ayrım yapmadan birleştirici görev görmesi gerektiğini kaydeden Yaşar, “Belediye başkanı seçildikten sonra kimseyi ayırt etmeden hizmet götürmeye çalıştım. Belediyecilik siyaset makamı değildir,belediyeler halka hizmet makamıdır. Yenimahalle’de bunu başarmış olmanın vermiş olduğu rahatlığı yaşıyorum. Bugüne kadar kimseyi ayırmadan hizmet götürdüm. İşi olan hiçbir vatandaşa görüşünü bile sormadan kanunlar çerçevesinde yardımcı oldum” diye konuştu.



"Tüm hemşehri derneklerine önem veriyoruz"


Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana Yenimahalle Belediyesi olarak hemşehri derneklerine kucağımızı açtık. Derneklerin çalışmalarına katkı yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; doğduğumuz toprakları unutmayacağız, doyduğumuz topraklara da sahip çıkacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:55
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