0553 313 94 23

Hemşehri derneklerinin ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:31
Hemşehri derneklerinin ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnönülüler ve Yalımkaya Çevre Köyleri Derneklerinin yöneticileri ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile görüşmelerine devam ediyor. Bu doğrultuda İnönülüler Derneği ile Yalımkaya Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. İlk olarak İnönülüler Derneği ile bir araya gelen Başkan Ataç, Dernek Başkanı Mehmet Kasap ve yönetiminden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hasan Hüseyin Bolat’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, dernek yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ataç’ın bir sonraki konukları ise Yalımkaya Muhtarı Paşa Cıbır ile Yalımkaya Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Bayar, Başkan Yardımcısı Bayram Yumrukaya ve Yalımkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Ol idi. Bu ziyarette de konukları Başkan Ataç’a gelecek dönem çalışmalarında başarılar diledi ve 14 Temmuz tarihinde Çatacık’ta gerçekleştirilecek 5’inci Geleneksel Çatacık Pikniğine davet etti.


Başkan Ataç da davetleri için misafirlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Her iki ziyarette de konukları, Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:31
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sol beki Fransa'da buldu! Sürpriz isim
    1. Beşiktaş aradığı sol beki Fransa'da..
    2. Okçuluk: Dünya Kupası
    3. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat..
    4. Göztepe'den Eren Derdiyok atağı!
    5. Günay Güvenç kendine güveniyor
    6. Diagne cephesinden transfer için remi..
    7. 1500 yıllık tarihi sütunu çay masası..
    8. GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü..
    9. IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge..
    10. Yevhen Seleznyov Süper Lig'e geri..
    11. MEB ilk kez uygulayacak! Ücretsiz..
    12. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    13. Kazakistan'da Ulusal Dombıra Günü..
    14. Annesinin kabul etmediği yavru aslanı,..
    15. Moody's'in Türkiye yalanları ortaya..
    16. "Bu yıl 29 bin 689 sağlık personeli..
    17. İran'dan "Artık nükleer anlaşmaya..
    18. Bayburt Üniversitesi lisansüstü..
    19. 15 tarım işçisi kimyasal ilaçtan..
    20. Haftanın tarihine bakış
    21. Hemşehri derneklerinin ziyaretleri..
    22. Kimlik soran bekçilere ateş açıldı!..
    23. ABD'de kırmızı alarm! Askeri üs..
    24. "İlaçta dışa bağımlılığı azaltan..
    25. Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
    26. Ekmeğini gölden tuz çıkararak sağlıyor
    27. Ülkü Ocakları ’Kaba Can Kat’..
    28. Hem sağlıklı hem lezzetli: Bulgur böreği
    29. Deşifre oldular! Ajan gazetelere..
    30. Küçük uçak çalılığa düştü: 2 ölü
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı