Hemodiyaliz orucu bozar mı? Diyaliz orucu bozar mı?

Hemodiyaliz sırasında hastanın kanı vücuddun dışında bir fitrelerden geçer ve hastaya geri verilir. Filtre membranındaki küçük gözenekler toksinleri süzeken proteinler gibihayati bileşenler kanda bırakılır. Böbrek içerisindeki fazla su da bu küçük gözeneklerden atılır. İlem bir kan pompası ve güvenliği sağlayan sistemler ile donatılmış bir diyaliz makinasıyla kontrol edilir. Aynı zamada makine tedavi sırasında kan pıhtılaşmasını önlemek için bazı ilaçlar da uygulayabilmektedir. Böyle bir tıbbı müdahale orucu bozar. Zira diyaliz işlemi esnasında bedenden alınan kanın temizlenerek tekrar beden içerisine enjekte edilmesi ve ayrıca bazı durumlarda da kan içerisine ilaç ilave edilmesi oruca manidir.

Diyaliz orucu bozar mı?

Diyalize girmek orucu bozar mı? Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz, periton diyalizi ve hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir. Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile, hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin salanması işlemidir. Hemodiyaliz ise, kanın vücut dışında bir makine yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesi işlemidir. Kan bir iğne aracılığı ili hastanın kolundan alınır. Hemodiyaliz makinesi, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddedeli ve fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne ile hastanın damarlarına geri verilir. Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir. Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur.