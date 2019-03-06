Hem şiddet gördü, hem de süresiz nafaka, tazminat ve hapis cezasına çarptırıldı!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Mehmet Ceyhun'un 17 sene süren ilk evliliğinden üç çocuğu oldu. Ceyhun boşandığı eşine aylık bin lira süresiz nafaka ödemesi yapıyor ve aynı zamanda çocuklarının geçimi ile de ilgileniyor. Eşinden ayrıldıktan bir süre sonra ikinci evliliğini yapmaya karar veren Ceyhun, M.K ile tanıştı. Bir aylık tanışma süresinden sonra da nikah masasına oturdu ancak evliliklerinin ikinci ayında anlaşmazlıklar başladı. Eşi tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Ceyhun, bu yönde darp raporları aldı. Eşi ile anlaşmazlıkları içinden çıkılamaz duruma gelince de mahkemeye başvurdu.

Ceyhun'un ikinci eşi boşanma davaları devam ederken ceza mahkemesine şikayet başvurusu yaptı. Mahkeme M.K'nın nefsi müdafaa sebebi ile şiddete başvurduğuna hükmetti. Mehmet Ceyhun 10 bin lira manevi tazminat ile aylık 500 tl nafaka ve 4 ay da hapis cezasına mahkum edildi.

Ceyhun, boşandığı eşi M.K'nın nefsi müdafaaya başvurmasını gerektirecek bir olay yaşanmadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Eşim şiddet taraflısıydı. 3 aylık birlikteliğimizin bir ayı boyunca bana şiddet uyguladı. Kendisinin ruhsal sorunları vardı. Mahkeme nefsi müdafaa yaptığı yönünde karar verdi. İstinaf mahkemesine başvurdum. Benim çocuklarımın rızkını yemek isteyen herkesten davacıyım"