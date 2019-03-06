0553 313 94 23

Hem şiddet gördü, hem de süresiz nafaka, tazminat ve hapis cezasına çarptırıldı!

3 ay süren evliliğinde şiddet gördüğünü darp raporları ile ispatlayan Mehmet Ceyhun'a, mahkeme tarafından 10 bin tl manevi tazminat, aylık 500 tl nafaka ve 4 ay da hapis cezası kararı verildi. Evliliğinde şiddet gördüğünü vurgulayan Ceyhun, karara isyan ederek; "Üç çocuğumun rızkını yemek isteyen herkesten davacıyım" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:51

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Mehmet Ceyhun'un 17 sene süren ilk evliliğinden üç çocuğu oldu. Ceyhun boşandığı eşine aylık bin lira süresiz nafaka ödemesi yapıyor ve aynı zamanda çocuklarının geçimi ile de ilgileniyor. Eşinden ayrıldıktan bir süre sonra ikinci evliliğini yapmaya karar veren Ceyhun, M.K ile tanıştı. Bir aylık tanışma süresinden sonra da nikah masasına oturdu ancak evliliklerinin ikinci ayında anlaşmazlıklar başladı. Eşi tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Ceyhun, bu yönde darp raporları aldı. Eşi ile anlaşmazlıkları içinden çıkılamaz duruma gelince de mahkemeye başvurdu.

Ceyhun'un ikinci eşi boşanma davaları devam ederken ceza mahkemesine şikayet başvurusu yaptı. Mahkeme M.K'nın nefsi müdafaa sebebi ile şiddete başvurduğuna hükmetti. Mehmet Ceyhun 10 bin lira manevi tazminat ile aylık 500 tl nafaka ve 4 ay da hapis cezasına mahkum edildi.

Ceyhun, boşandığı eşi M.K'nın nefsi müdafaaya başvurmasını gerektirecek bir olay yaşanmadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Eşim şiddet taraflısıydı. 3 aylık birlikteliğimizin bir ayı boyunca bana şiddet uyguladı. Kendisinin ruhsal sorunları vardı. Mahkeme nefsi müdafaa yaptığı yönünde karar verdi. İstinaf mahkemesine başvurdum. Benim çocuklarımın rızkını yemek isteyen herkesten davacıyım" 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:51
  1. Mehmet Ceyhun
  2. süresiz nafaka
  3. boşanma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in izini takip ediyoruz"
    1. "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in..
    2. İBB Zemin İstanbul'da küçük mucitler..
    3. Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2..
    4. "Meslek eğitiminde önemli fırsat:..
    5. "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum"..
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    8. Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında..
    9. TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor: 3 -..
    10. Başkent’te aquaparkta yangın
    11. GÜNCELLEME- İskoçya'da Glasgow..
    12. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    13. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de engelli..
    14. O antrenör kalp krizinden öldü
    15. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    16. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na..
    17. Belediye başkan yardımcısı ile fen..
    18. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 -..
    19. "Sorunları halının altına süpürerek..
    20. CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir..
    21. Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500..
    22. Bakan Kasapoğlu Diyarbakır’da..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    24. Ülke diken üstünde! Volkan harekete..
    25. Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası..
    26. Hem şiddet gördü, hem de süresiz..
    27. Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok..
    28. Avusturya'da hükümet mültecilere..
    29. Gana'da 6 Mart Bağımsızlık Günü
    30. Berber dükkanında 306 parça tarihi..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'