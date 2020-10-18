Hem para cezası hem soruşturma! Temasta bulunduğu kişileri gizleyen 4 hastaya suç duyurusu

Testleri pozitif çıkan M.E, C.K, R.T. ve A.Y.’nin filyasyon ekiplerine temasta bulundukları kişileri bildirmedikleri tespit edildi. Altıntaş Kaymakamlığı M.E, C.K, R.T. ve A.Y'ye önce para cezası uyguladı ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, 4 kişi hakkında resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması için adli işlem başlattı.