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Korona Virüs Hem para cezası hem soruşturma! Temasta bulunduğu kişileri gizleyen 4 hastaya suç duyurusu
Korona Virüs

Hem para cezası hem soruşturma! Temasta bulunduğu kişileri gizleyen 4 hastaya suç duyurusu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmedikleri gerekçesiyle kaymakamlık tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:03:00 -
Hem para cezası hem soruşturma! Temasta bulunduğu kişileri gizleyen 4 hastaya suç duyurusu

Testleri pozitif çıkan M.E, C.K, R.T. ve A.Y.’nin filyasyon ekiplerine temasta bulundukları kişileri bildirmedikleri tespit edildi. Altıntaş Kaymakamlığı M.E, C.K, R.T. ve A.Y'ye önce para cezası uyguladı ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, 4 kişi hakkında resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması için adli işlem başlattı.

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