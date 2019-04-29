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Hem olaylara koşuyor hem de ailelerin yardımına

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Hanifi Yalçın, hem Adıyaman’ın asayişini sağlıyor hem de maddi durumu zayıf olan ailelerin yardımına koşuyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:40
Hem olaylara koşuyor hem de ailelerin yardımına

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Hanifi Yalçın, hem Adıyaman’ın asayişini sağlıyor hem de maddi durumu zayıf olan ailelerin yardımına koşuyor.


Bahçelievler Mahallesinde bir olaya müdahale ettiği esnada 854 Sokak içerisinde ikamet eden 4 çocuk anne ve babası olan Harun ve Sevcan Ünlü’nün maddi durumlarının iyi olmadığını fark etti. Harun Ünlü’nün sağlık nedeniyle çalışamadığı için ailesi ile birlikte zor günler yaşadığını anlayan Komiser Hanifi Yalçın, ailesi ve arkadaşlarının katkıları ile topladığı yardımları Ünlü ailesine teslim etti. 4 çocukları ile hayata tutunmaya çalışan Ünlü çifti yardımlarından dolayı Hanifi Yalçın’a, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:40
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