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Hem meslek öğreniyorlar hem para kazanıyorlar

Ordu’nun Ünye ilçesinde Mürüvvet Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan “Giyim Üretim Teknolojisi” kursiyerleri, dikiş ve nakış öğrenerek hem meslek hem de para kazanıyorlar.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:19
Hem meslek öğreniyorlar hem para kazanıyorlar

Ordu’nun Ünye ilçesinde Mürüvvet Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan “Giyim Üretim Teknolojisi” kursiyerleri, dikiş ve nakış öğrenerek hem meslek hem de para kazanıyorlar.


Giyim Üretim Teknoloji kursu çalışmaları Gülay Yılmaz hoca eşliğinde 20 kursiyerin katılımıyla devam ediyor. Her yaştan kişilerin eğitim aldığı kurs içerisinde hazırlanan kıyafetler ailelere maddi kazanç ve el becerilerinde önemli rol oynuyor.


Kadınların ev bütçesine katkı sağlamak için bu işi öğrendikleri ve kursu tamamlayan kursiyerlerin tekstil atölyelerinde iş imkanı bulabileceklerini belirten Usta Öğreticisi Gülay Yılmaz, “Halk Eğitim Merkezine bağlı Giyim Eğitim Teknolojileri olarak kurs veriyoruz. Hanımlara sanayi makinelerini, overlok dikiş makinelerini öğretiyoruz. İsteyen kursiyerlerimiz aldıkları bu eğitim ile tekstil fabrikalarında çalışıp aile bütçelerine katkı ya da bunu evde değerlendirip dikiş yapıp yine aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Yaklaşık 6-7 kursiyerimizi Ünye ve çevre mahallelerinde dikim evi, moda evi şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Toplamda 20 kursiyerimiz var. Ama kursumuza talep çok olduğu için alan darlığı yüzünden gelen diğer arkadaşları çevre mahalledeki dikiş kursuna yönlendiriyoruz. Burada yaptığımızürünler öncelikle aile içinde değerlendiriliyor. Dükkan açan kursiyerlerimiz ise dışarıya para karşılığında üretim yapıyorlar" dedi.


Kursta öğrendikleri işleri ticari anlama dönüştüren kursiyerlerinin olduğunu söyleyen usta öğretici Elmas Arpacıoğlu, “Burada kızlarımız kendilerine çeyiz hazırlığı yapıyorlar. Daha ileri yaşlarda olan teyzelerimiz ise çocuklarına çeyiz hazırlıyorlar. Amacımız burada sadece el işi yapmak değil farklı kültürel ve sosyal anlamda da bir katkı sağlamaktır. Aynı mahallede oturup da iletişim kurmakta sıkıntı çeken arkadaşlar burada daha yakın ve samimi ortamlar kurabiliyorlar. Dışarıdan sipariş geldiği zamanlarda belli bir ücret karşılığında giyim ve kıyafetleri yaptırıyoruz. Ama genelde bu işi ticari anlama dönüştürüp para karşılığı yapan arkadaşlarımızda var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:19
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