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Korona Virüs Hem komşu illerin hem komşu ülkelerin cankurtaranı oldu
Korona Virüs

Hem komşu illerin hem komşu ülkelerin cankurtaranı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve sevdam" dediği şehir hastaneleri projesi kapsamında, bu yıl civar illerin yanı sıra komşu ülkelerden de hasta kabulüne başlayan Erzurum Şehir Hastanesi, Kovid-19'un yaygınlaştığı dönemden itibaren pandemi hastanesine dönüştürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:22:00 -
Hem komşu illerin hem komşu ülkelerin cankurtaranı oldu

Fiziki altyapısı ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle yaklaşık 1500 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, pandemi döneminin cankurtaranı oldu. Başhekim Özgür Çelebi, hastanelerinin Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olduğunu belirterek "Hem kentimizden, hem komşu kentlerden hem de komşu ülkelerden hastaları sağlığına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlar da maske ve mesafe kurallarına uyarak bize destek olsun” dedi.

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