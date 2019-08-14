Hem kayıt yaptıracaklar hem de kiralık ev bulacaklar! Öğrencilerde çifte telaş

Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı, toplamda 7 milyon civarında olmasına rağmen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı 1 milyonun altında. Farklı şehirlere giden öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldığı özel yurt ve kiralık daireler ise ateş pahası.

Doğru adresleri tercih edin

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre 2017-2018’de üniversitelerde toplam 7 milyon 560 bin 371 öğrenci varken bu yıl sayının bir miktar daha artacağı öngörülüyor. KYK yurtlarında geçen yıl yaklaşık 700 bin öğrenci barınabildi. İnşa edilen yurtlarla birlikte hedef ise 1 milyon. KYK her yıl yurt kapasitesini artırsa da öğrenci sayısı çok olduğu için talebi karşılayamıyor. Bu yıl da başvuru sürecine katılan öğrencilerin büyük bir kısmı devlet yurtlarına yerleşemeyeceği için özel yurt ve daireleri tercih edecek.

Kiralık ev ya da özel yurtlarda barınma, masraf kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. İster vakıf olsun ister devlet, hangi üniversitede öğrenim görecekse o bölgeye yakın olan bir yurt veya konutu tercih etmek isteyen öğrenciler için adresin doğru tespit edilmesi, hem bütçe planlamasında hem de okul başarısında büyük rol oynuyor.

Hizmet bedelleri yükseldi

Bu yılki yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısı, verilen hizmetler ve yurdun yer aldığı bölgeye göre farklılık gösteriyor. Anadolu illerinde aylık fiyatlar 900 lira ile 2 bin lira arasında değişirken, bu fiyat Ankara ve İzmir’de 3 bin liraya, İstanbul’da ise özel yurtların bedelleri 5 bin liraya kadar çıkıyor. Genele baktığımızda ise devlet yurduna yerleşemeyen ya da tercih etmeyen öğrenciler aylık bin lira ile 5 bin lira arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını karşılayacak.

Otel gibi konfora en az 1.500 lira

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelere yakın konumda inşa edilen ya da dönüştürülen öğrenci yurtlarının bir kısmında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetlere rastlamak mümkün. Talebe bağlı olarak fiyatların da arttığı yurtlarda en fazla iki kişilik odalar yer alıyor. Otel konforunda kurgulanan yurtlarda yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamam ve sauna gibi birimler de bulunuyor. Bunlar için ödenecek bedel ise bin 500 lira seviyesinden başlıyor.

Kirada aylık gider en az bin 500 lira

Yurt yerine kiralık daire arayışına girenlerin önceliği ise 1+0 ve 1+1 tipi daireler oluyor. İstanbul’da üniversitesi bulunan semtlerdeki küçük dairelerin kira değerleri geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Bunun üzerine bir de en az yüzde 25- 30 yükselen aidat bedellerini eklediğimizde bin lira sınırından başlayan kiraların 1.400 lira seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Eşyalı dairelerde ise bu rakam üç bin liraya kadar çıkabiliyor.

Depozitosuz olmuyor

Eylül başından itibaren kiraya çıkacak olan öğrenciler için tuzlu sayılacak masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günden güne artıyor. Öğrencilerin ellerini çabuk tutmalarında yarar var.

En çok yurdun olduğu semtler

En fazla üniversitenin yer aldığı İstanbul’da yurt işletmeciliği son yıllarda bir çok semte yayılmış olsa da, Kağıthane, Beyoğlu ve Haliç güzergahının revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede 10’dan fazla vakıf üniversitesi bulunuyor. Şehir genelinde ise Fatih, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar, Ataşehir, Üsküdar, Büyükçekmece ve Beyoğlu’nda bir yığılma olduğunu görüyoruz. Öğrenci yurtları, gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel oluşturuyor. İstanbul’da yurt yatırımı açısından rağbet gören bölgeler ise Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu olarak sıralanıyor.

Ayda bin 500 lira harcıyorlar

Araştırmalara göre her bir öğrenci barınmaya 400-500 lira, beslenmeye 300-350 lira, giyime 200-250 lira, ulaşıma 100-110 lira, sosyal etkinliklere 80-90 lira, eğitime 70-80 lira, iletişim ve haberleşmeye ise 60-70 lira harcama yapıyor. Toplam harcama tutarı bin 210 liradan başlıyor, bin 460 lirayı buluyor. Metropollerde bu rakam bin 700 ila bin 800 liraya kadar çıkıyor.

Fiyat uçurumuna dikkat

Örneğin Bolu’da arkadaşlarıyla 3+1 daire tutacak olan bir öğrencinin 400 lira kira, 325 lira gıda, 225 lira giyim, 100 lira ulaşım, 90 lira tiyatro ve sinema, 70 lira eğitim, 65 lira iletişim gideri söz konusu. Bu da bin 275 liraya tekabül ediyor. Ancak İstanbul’da arkadaşlarıyla 3+1 daire kiralayacak bir öğrencinin 700 lira kira, 400 lira gıda, 250 lira giyim, 110 lira ulaşım, 110 lira tiyatro ve sinema, 80 lira eğitim, 80 lira iletişim masrafı var. Bunun da toplamı bin 710 liraya ulaşıyor.

Aidat ve faturaları unutmayın

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir site içerisinde küçük bir daire kiralayan öğrencinin ödeyeceği aidat tutarı 150 liradan başlıyor. Elektrik, su, ısıtma ve diğer fatura bedelleriyle birlikte bu tutar, minimum 400 liraya kadar çıkabiliyor.

Oda kiralamalarına dikkat

Kira yükünü hafifletmek isteyen bazı öğrenciler, kiraladığı dairenin diğer odalarını arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih edebiliyor. Zaman zaman da özellikle çok odalı bir konutu kiralayarak diğer odalarını kiralama yoluna gidebiliyor. Yasal olarak sözleşme hükümlerinin dışına çıkacağı için bu tür kiracıların mülk sahipleri tarafından fark edildiğinde diğer odaları kiralayan öğrencilerin sıkıntıya düşebileceklerini şimdiden söyleyelim. Bu nedenle oda kiralama yöntemini tercih etmeden önce, imzalayacağınız sözleşmenin muhataplarının kimler olacağına dikkat etmekte yarar var.

Yurt mu yoksa kiralık daire mi?

Genel olarak yurt fiyatlarını incelediğimizde İstanbul’da bin 250-5 bin, Ankara’da bin 200-2 bin 800, İzmir’de bin 200-2 bin 500, Antalya’da bin-bin 500, Erzurum’da bin-bin 500 lira aralığında bir fiyat skalasının olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin en çok üniversitenin bulunduğu İstanbul’un farklı semtlerinde bir daireyi minimum ve maksimum kaç liraya kiralayabileceğini araştırdığımızda karşımıza şu tablo çıktı:

Üniversitelerin semt dağılımı

-İstanbul Üniversitesi: Avcılar, Bahçeköy, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Çapa, Kadıköy, Laleli, Şişli, Vefa, Vezneciler

-İstanbul Teknik Üniversitesi: Maslak, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla

-Boğaziçi Üniversitesi: Bebek, Kandilli, Kilyos

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Fındıklı, Beyoğlu

-Marmara Üniversitesi: Göztepe, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Kartal, Anadoluhisarı, Acıbadem, Bahçelievler, Nişantaşı, Sultanahmet,Beyazıt

-Yıldız Teknik Üniversitesi: Davutpaşa, Beşiktaş, Ayazağa

-Galatasaray Üniversitesi: Ortaköy, Beşiktaş

-Türk-Alman Üniversitesi: Beykoz

-İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Kadıköy, Üsküdar, Maltepe

-Türkiye Sağlık B. Üniversitesi: Üsküdar

-Acıbadem Üniversitesi: Ataşehir, Halkalı

-Ayvansaray Üniversitesi: Balat-Fatih

-Bahçeşehir Üniversitesi: Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli, Galata, Göztepe

-Beykent Üniversitesi: Ayazağa, Beylikdüzü, Taksim

-Beykoz Üniversitesi: Beykoz

-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Fatih, Eyüpsultan, Sultangazi

-Biruni Üniversitesi: Topkapı

-Doğuş Üniversitesi: Acıbadem, Hasanpaşa

-Cerrahpaşa Üniversitesi: Büyükçekmece

-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Fatih, Üsküdar, Çamlıca, Beyoğlu (Haliç)

-Fenerbahçe Üniversitesi: Ataşehir

-Gedik Üniversitesi: Pendik, Kartal

-Haliç Üniversitesi: Beyoğlu (Haliç), Şişhane, Levent

-Işık Üniversitesi: Şile, Maslak

-İbn Haldun Üniversitesi: Başakşehir

-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Üsküdar

-İstanbul Arel Üniversitesi: Sefaköy

-İstanbul Aydın Üniversitesi: Bahçelievler, Florya, Kadıköy, Beşiktaş

-İstanbul Bilgi Üniversitesi: Şişli, Dolapdere, Alibeyköy

-İstanbul Bilim Üniversitesi: Esentepe, Gayrettepe, Mecidiyeköy

-İstanbul Gelişim Üniversitesi: Avcılar

-İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Esenyurt

-Altınbaş Üniversitesi: Mahmutbey, Bağcılar

-İstanbul Kültür Üniversitesi: Şirinevler, Ataköy (Yenibosna), İncirli

-İstanbul Medipol Üniversitesi: Fatih, Kavacık, Bağcılar

-İstanbul Rumeli Üniversitesi: Silivri

-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Halkalı, Küçükçekmece

-İstanbul Şehir Üniversitesi: Maltepe-Dragos

-İstanbul Ticaret Üniversitesi: Sütlüce (Beyoğlu), Küçükyalı

-Kadir Has Üniversitesi: Cibali, Bahçelievler, Selimpaşa

-Koç Üniversitesi: Sarıyer

-Maltepe Üniversitesi: Maltepe

-Nişantaşı Üniversitesi: Maslak, Osmanbey, Eyüpsultan (Sadabad)

-MEF Üniversitesi: Maslak, Sarıyer

-Okan Üniversitesi: Hasanpaşa, Tuzla, Mecidiyeköy, Beyoğlu

-Özyeğin Üniversitesi: Çekmeköy

-Piri Reis Üniversitesi: Tuzla

-Sabancı Üniversitesi: Tuzla

-Üsküdar Üniversitesi: Üsküdar

-Yeditepe Üniversitesi: Kayışdağı, Ataşehir- Göztepe, Koşuyolu

-Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Cevizlibağ (Topkapı)