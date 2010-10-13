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''Hem kamuoyu hem siyasiler örtü sorunu çözülsün istiyor’

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ''Bu konuda hem kamuoyunun hem de siyaset kurumunun 'sorunu çözelim' iradesini görüyorum. İnşallah bu irade çözümü ortaya çıkarır''

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
''Hem kamuoyu hem siyasiler örtü sorunu çözülsün istiyor’

Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret eden TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin sorularını cevapladı. Üniversitelerdeki kılık kıyafet sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, şunları kaydetti: ''Kamuoyu da parlamentomuz da yüksek öğretim kurumlarından kılık kıyafet nedeniyle uzun süredir sorun yaşayan kızlarımızın bu sorununun çözülmesi gerektiği noktasında hem fikirler. Bu sevindiricidir. Böyle bir sözlü mutabakat olduğuna göre, mutlaka bunun çözüm yolunu yine siyasi irade bulacaktır. Bu sorunun çözümünü Anayasa değişikliği, YÖK Yasası'ndaki değişiklikle mi veya YÖK Kanunu'nun ek 17. maddesine dayalı çözüm mü ortaya koyarlar bilmiyorum ama bunları önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Bu konuda hem kamuoyunun hem de siyasi kurumunun 'sorunu çözelim' iradesini görüyorum. İnşallah bu irade çözümü ortaya çıkarır.''

HSYK ÜYELERİNİN İSTİFASI

Şahin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin istifasıyla ilgili bir soruya da ''İstifa etmek kendi takdirleridir. Buna bir şey diyemeyeceğim. 17 Ekim’de kurul üyelikleriyle ilgili seçim yapılacak. Tüm hakim ve savcılarımız o kurul üyesini seçmek için sandık başına gidecekler. Yani 7 kişiden oluşan üye sayısı 22'ye çıktı. Kurul yeniden oluşturuluyor. Yeni kurulun oluşması an meselesidir. Kurul oluştuktan sonra ortada bir sorun kalmaz. Hangi sebeple istifa ettiklerini bilmiyorum. Onların kendi kararlarıdır. O konuda bir yorumum olmaz'' cevabını verdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:00
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