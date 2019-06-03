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Hem kaçak kazı yaptı hem drone’u taşladı

Elazığ’da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait drone’u taşlayan şahıs, yine farklı bir alanda kazı yaparken yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:24
Hem kaçak kazı yaptı hem drone’u taşladı

Elazığ’da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait drone’u taşlayan şahıs, yine farklı bir alanda kazı yaparken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Yurtbaşı Beldesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik drone ile arazi taraması gerçekleştirdi. Drone ile havadan yapılan kontroller sırasında kaçak kazı yapan bir şahıs tespit edildi. Yakından görüntüsünün alınması için yakınlaşan drone’u fark eden şahıs, taş attı. O anlar ise drone tarafından kayda alındı.


Aynı şüpheli yine farklı bir alanda kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:24
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