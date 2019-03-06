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Hem hastalığı yendi hem de hukuk okuma hayalini gerçekleştirdi

Adana'da 15 yaşında yakalandığı kanseri zorlu tedavi süreci sonrası yenerken evde aldığı eğitimle hukuk fakültesini kazanma başarısı gösteren Aleyna Diz, sık sık onkoloji servisini ziyaret ederek kendisi gibi çocuk yaşta hastalıkla mücadele edenlere umut olmaya çalışıyor- Aleyna Diz:- "Aynaya baktığımda ilk saçlarım döküldüğünde ben kendim kazıdım, yapacak bir şey yok. Bütün sürecin üstesinden geldim. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta okuyorum ve hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"- "15 yaş için güzel bir hikayem var. İnsanlara anlattığım zaman onlara da umut verdiğimi düşünüyorum"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:09
Hem hastalığı yendi hem de hukuk okuma hayalini gerçekleştirdi

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da 15 yaşında yakalandığı kanseri zorlu tedavi süreci sonucu yenerken evde aldığı eğitimle de hukuk fakültesini kazanma başarısı gösteren Aleyna Diz, sık sık onkoloji servisini ziyaret ederek kendisi gibi çocuk yaşta hastalıkla mücadele edenlere moral veriyor.

Yüreğir ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Diz'e, 3 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede germ hücreli tümör tanısı konuldu. Hastalığını ilk duyduğunda büyük üzüntü yaşayan Diz, rahatsızlıktan kurtulmak için ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle yaşama daha sıkı sarıldı.

Geçirdiği iki ameliyat ve 1,5 yıllık kemoterapi sürecinde evde eğitim almayı da ihmal etmeyen Diz, bir yandan kanseri yenerken diğer yandan hayalindeki hukuk fakültesini kazanmayı başardı.

Rutin kontrolleri devam eden Diz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta eğitimine devam etmesinin yanı sıra kendisi gibi çocuk yaşta kanserle mücadele eden hastalara da destek olma kararı aldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Onkoloji Servisini sık sık ziyaret eden Diz, burada tedavisi süren hastalara öyküsünü anlatarak kanseri yenme konusunda umut aşılıyor.

- "Bütün sürecin üstesinden geldim"

Aleyna Diz, AA muhabirine, hastalığını öğrenmesinin ardından kendisi ve ailesi için zorlu sürecin başladığını ama bunları aşmayı bildiğini anlattı.

Yumurtalık bölgesinde bulunan tümörün alındığını, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kemoterapi görmeye başladığını aktaran Diz, o dönemde saç ve kaşlarının döküldüğünü, okula gidemediğini söyledi.

Diz, tedavi süresince ailesi ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu ve onların da çabasıyla yaşama daha sıkı sarılarak evde eğitim almaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"O dönemde Çocuk Kanser Derneği ile tanıştım ve onların hediye ettiği kitapları sürekli okudum. Saçlarım, kaşlarım döküldü ama bunlardan hiçbir zaman korkmadım. Aynaya baktığımda ilk saçlarım döküldüğünde ben kendim kazıdım, yapacak bir şey yok. Bütün sürecin üstesinden geldim. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta okuyorum ve hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

- "15 yaş için güzel bir hikayem var"

Şu an sadece kontrollerinin devam ettiğini, hastalığı yendiğini bildiren Diz, "Bu bize bir misafir, hoş bir misafir değil. Evine gelen kimseyi kapından kovamazsın. Ağırlaman lazım, bir müddet senle beraber. Yapacağın bir şey yok. Sadece yaşamayı sevip umut etmem gerek. Umut ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey yoktur. 15 yaş için güzel bir hikayem var. İnsanlara anlattığım zaman onlara da umut verdiğimi düşünüyorum. Bunun için benim gibi hastalıkla mücadele edenlere destek olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Anne Yadigar Diz de uzun ve zorlu bir sürecin ardından kızının sağlığına kavuşmuş olmasından duyduğu mutluluğu gözyaşları içerisinde anlattı.

Mücadeleden asla vazgeçmediklerini dile getiren anne Diz, "Hiçbir zaman bitmez diye düşünmesinler, kesinlikle bitiyor ama süreç çok yavaş işliyor. Sorsanız bana kitap yazacak anılarımız var." dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Bayram da 2016 yılında hastanelerine müracaat eden Aleyna'da iyi huylu olmayan kitle tespit ettiklerini belirtti.

Ameliyatla tümörün temizlendiğini ve ardından kemoterapi alan Aleyna'nın rahatsızlıktan kurtulduğunu aktaran Bayram, şu an hastalığın tekrarlamaması için Diz'in kontrollerinin sürdüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:09
  1. Adana

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