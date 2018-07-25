Hem FETÖ'cü hem sapık! Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında bulunan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde E Tipi kapalı cezaevine gönderildi.