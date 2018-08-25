Trump medyası, Türkiye'yi ‘mutlak düşman’ konumuna oturtuyor

yeniakit.com.tr Son dönemde gitgide bozulmakta olan Türkiye-Amerika ilişkilerindeki durum üzerine Trump dalkavuğu Amerikan Fox kanalında, Türkiye’nin çirkin karalamalarla mutlak düşman pozisyonuna oturtulmaya çalışıldığı görülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN’A “DİKTATÖR” DEYİP ÜLKESİNİ TEOKRASİYE ÇEVİRMEKLE SUÇLADILAR

Son olarak Demokrasi İçin Amerikan İslami Forumu’ndan Zuhdi Jasser’in konuk olduğu programda Fox sunucusu gayri ciddi tavırlarla ve misafiriyle birlikte Türkiye’ye tipik teraneleri zikretmek suretiyle taarruz etti.

Sunucu Türkiye'nin insan haklarını ihlal edip darbe teşebbüsü sonrası 110.000'den fazla insanı müphem suçlamalarla gözaltına aldıklarını kaydederken, Zuhdi Jasser de, Erdoğan'ın bir diktatör olup ülkesini teokrasiye çevirmekte olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin neredeyse tüm insan hakları örgütleri tarafından gazeteciler için en kötü ülkelerden birisi olduğunu söylemek küstahlığında bulunmaktan da içtinap etmeyen Jasser, mevzunun sadece papaz meselesi olmadığını da dile getirdi. Zuhdi Jasser’in, Papaz Brunson'un da buz dağı üst noktası gibi büyük sorunun ancak bir kısmına gösterdiğini söyledikten sonra, Türkiye'nin İran, Katar gibi İslamcı topluluklar içinde yer alıp Amerika'nın menfaatlerini tehdit ettiğini, "antisemitik, Batı karşıtı, anti İsrail" olduğunu, DAEŞ'i de radikalleştirdiğini tebarüz ettirmesi de hassaten dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN DAEŞ’İ DESTEKLEDİĞİ İFTİRASINI ATIP OSMANLI’YI DİRİLTMEK ÇABASIYLA SUÇLADILAR

Jasser’in çirkin DAEŞ ithamından sözü devralan sunucu, bu kerihliği daha da ileri götürdü. Sunucu Elizabeth MacDonald, Türkiye'nin DAEŞ ve El Kaide ile ilişkili gruplara silah verdiğini ileri sürerken bu sırada ekranda da Daeşli teröristlerin görüntüleri verilip algı çalışması yürütüldü. Jasser de bunun üzerine "Türkiye uzun bir süredir kötü bir aktör" ifadesini kullandı.

Jasser ayrıca, seküler, liberal, Erdoğan'ın savunduğu Osmanlı İmparatorluğunu diriltmeye karşı Türk milliyetçiliğini savunan Türk dostları bulunduğunu da vurgulayıp, onların da hükümete baskı istediklerini kaydetti.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ HALİNDE”

Fox’un bir diğer konuğu olan General Jack Keane’in sözleri de dikkat çekti: “Türkiye muhtemelen NATO’daki en stratejik konuma sahip ülke. Ayrıca Amerika daha büyük bir orduya sahip ama açık ara herhangi bir Avrupalı ordusundan çok daha büyük olan en büyük ikinci orduya sahipler.”

Keane sözlerine devamla, ilişkilerin kötüye gidişinin 15 Temmuz 2016’ya uzandığını imaen ifade etti ve “2016’daki darbe teşebbüsü akabinde Erdoğan Batı ve Avrupa’nın destek vermemesinden ötürü hakikaten hayal kırıklığına uğradı. (Verilmedi) zira kendisi otoriter bir lider olmuş ve demokratik değerleri kaldırmıştı” ifadelerini kullandı.

Bir yanda demokratik değerleri kaldırmaktan ötürü destek vermemekten bahsederken diğer yanda bu suretle darbeye karşı olmadıklarını da ortaya koyarak sergiledikleri çelişkili tavır dikkat çekti. Akabinde ise Keane sözlerini, “Türkiye ile ilişkilerimiz gelmiş geçmiş en kötü halinde” ifadeleriyle noktaladı.