AK Parti'de yeni MKYK'nın en genç üyesi

MKYK üyeliğinin kendisine büyük sürpriz olduğunu dile getiren Tatar, "Kongrede ismim okunmadan önce televizyonda MKYK üyesi olduğumu duyan yakınlarım beni aradı. Böyle bir şey olmadığını söyledim. Kongrede ismim okunduğu zaman çok şaşırdım ve çok mutlu oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında "Ailemizin en küçük üyesi olarak ilk önce sen kendini tanıt" dediğini dile getiren Tatar, diyaloğu şu sözlerle aktardı:



ERDOĞAN YAŞINI SORDU, TEBRİK ETTİ

“Sayın Cumhurbaşkanı özellikle yaşımı söylememi istedi. Yaşımı söyledikten sonra beni tebrik etti ve MKYK üyelerine, ‘Arkadaşımız 1997 doğumlu, çocuklarınız ile aynı yaşta. Gençleri aramızda görmek çok güzel ve önemli. Ailemizin en genç üyesi, çalışkanlığı ile herkese örnek olsun’ ifadelerini kullandı. Ben de kendilerine teşekkür ettim.”

İlk olarak bugün memleketi Gaziantep’te gençlerle buluşacağını dile getiren Tatar, "Annem ev hanımı, babam ise esnaf. Her zaman siyasete ilgim vardı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulum ve ailem beni çok destekledi. Derslerimi aksatmadan çalışacağım" diye konuştu.

(Hürriyet)