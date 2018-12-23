İsrail gazetesi Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmede yaşananları ve Trump’ın “esir alınışını” yazdı

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İsrail gazetelerinden Haaretz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı almasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefon görüşmesindeki vurgusuyla sağladığını belirtti. Gazete ayrıca, Erdoğan’ın çekilme teklifiyle Trump’ın “esir alındığını” yazdı, ismini açıklamadığı yetkililere istinaden görüşme sırasında ve sonrasında neler olduğunu aktardı.

“Başkan, baş yardımcılarını reddetti, Erdoğan’ın dediğini yaptı”

Haaretz’in haberinde, “Yetkililer, Amerikan başkanının baş yardımcılarının tavsiyesini reddedip Türkiye’nin Erdoğan’ı ile telefon konuşmasında askerleri geri çekmede anlaştığını söylüyorlar” vurgusu yapıldıktan sonra şu ifadeler kullanıldı:

“Amerikalı ve Türk yetkililere göre, Birleşik Devletler başkanı Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararı, mlli güvenlik ekibi veya müttefiklerine danışmadan, DAEŞ’e karşı savaşa fiilen iştirak etmiş herkesin kuvvetli itirazlarının aksine aceleyle alındı.”

Haaretz’in haberinde devamla, Trump’ın Tayyip Erdoğan ile bir tefelon konuşmasıyla geri çekilmede mutabık kalmasının kabinesi, meclis üyeleri ve dünyanın çoğunu şoke ettiği vurgulandı. Haberde Beyaz Saray’ın ise hikâyenin bu şekilde tasvirini reddettiği belirtildi.

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Yetkililer, Pompeo, Mattis ve diğer milli güvenlik ekibi üyelerinin Trump’ın Erdoğan’a vazgeçmesini söyleyeceği konuşma konuları hazırladıklarını ifade etti. Yetkililerden biri, “Konuşma konuları çok sıkıydı” dedi. Haberde ismi verilmeyen yetkili ayrıca, Trump’ın açıkça Kuzey Suriye’ye bir Türk akını yapılmasına karşı durmakla ve Amerika ile Türkiye’nin güvenlikle alakalı endişelerde birlikte hareket etmelerini önermekle tavsiye edildiğini belirtti. Yetkili, “Herkes geri püskürtüp Türkiye’ye muhtemelen sınırda toprak tutmak veya bunun gibi küçük bir kazanç teklif etmeye çalışmasını söyledi” beyanatında bulundu.

“Ancak Erdoğan, Amerikan askerlerinin Suriye’de bulunmalarının tek sebebinin İslam Devleti’ni yenmek olduğunu ve bu grubun %99 oranında yenildiğini hatırlatarak Trump’ı hızlıca savunma pozisyonuna soktu” denilen haberde ikinci bir yetkiliden de nakil yapıldı. Bu yetkili, Erdoğan’ın Trump’a “Neden hala oradasınız?” diye sorduğunu ve Türklerin kalan DAEŞ militanlarıyla baş edebileceğini söylediğini ifade etti.

Yetkililere göre Erdoğan telefon hattındayken Trump, konuşmayı dinleyen uulsal güvenlik danışmanı John Bolton’a, eğer Türk başkanının dediği doğruysa neden Amerikan askerlerinin Suriye’de kaldığını sordu. Erdoğan’ın dikkat çektiği hususu John Bolton ve diğerleri de kabul etmek zorunda kalıp DAEŞ’in topraklarının artık ancak %1’inde varlığını sürdürdüğünü söylediler.

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Ancak Bolton, DAEŞ’e karşı zaferin henüz kazanılmayıp direnç halinde olduğunu ve bunun topraklarını almaktan daha fazlası manasına geldiğini söyledi. Lakin, yetkililere göre, Trump’ın fikri çelinmedi ve geri çekilme talebiyle “hızlıca esir alınan” Amerikan başkanı, hem Bolton hem de Erdoğan’ı şok etti.

Bir yetkiliye göre hazırlıksız yakalamışken Erdoğan, Trump’a hızlı bir çekiliş olması tembihinde bulundu. Yetkililerin söylediğine göre konuşma biterken Trump Erdoğan’a, Amerika’nın çekileceğini tekrar etti ancak nasıl olacağına dair herhangi spesifik bir şey söylemedi.

Görüşme sonrası Bolton, Mattis ve Pompeo’nun bir orta yol bulmak için dolaplar çevirdikleri ancak Trump’ın çekilmeye kararlı olup ertelemeyi de reddettiği haberde “yetkililere” istinaden tebarüz ettirildi. Bu üçlü Salı günü bir kere daha buluşup işleri kurtarmayı deneseler de yetkililere göre bir kez daha terslendiler.

Yetkililer ayrıca, Türkiye’den sonra çekilme kararının söylendiği ilk ülkenin İsrail olduğunu belirttiler.

Haaretz’e göre, karara dair sözler sızınca Amerikan merkezi komutanlığı baş generali Joseph Votel, “sahadaki kumandanları ve Kürtleri” karar hakkında bilgilendirdi.