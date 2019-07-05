Helyus’tan tam isabet Balıkesir’de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus’la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir’de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus’la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyon detektör köpeği Helyus ileyaptığı 7 ayrı operasyonda 35 gr Skunk esrar, 3 adet Ecstasy hap, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucu satıcısıF.P., A.S., M.Ç., A.Y. ve E.T. adlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.