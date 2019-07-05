0553 313 94 23

Helyus’tan tam isabet

Balıkesir’de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus’la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:49
Helyus’tan tam isabet

Balıkesir’de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus’la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyon detektör köpeği Helyus ileyaptığı 7 ayrı operasyonda 35 gr Skunk esrar, 3 adet Ecstasy hap, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Polis ekipleri uyuşturucu satıcısıF.P., A.S., M.Ç., A.Y. ve E.T. adlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP ve yaşamsal malzeme ele geçirildi
    1. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    2. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    3. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    4. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    5. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    6. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    7. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    8. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    9. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    10. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    11. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    12. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    13. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    14. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    15. Yüzdeki çizgilere dikkat
    16. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    17. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    18. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    19. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
    20. Komşu illerin domatesi..
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"